Ростовский центр БПЛА запустит производство твердых печатных плат

Информация указана на сайте госзакупок.

Областной научно‑производственный центр беспилотных авиасистем (НПЦ БАС) в Ростове‑на‑Дону планирует использовать региональную субсидию для запуска линии по производству твёрдых печатных плат. В настоящее время ведётся поиск подрядчика — информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

Приём заявок продлится до 15 июня 2026 года, а итоги конкурса будут подведены 18 июня того же года. Начальная цена контракта составляет 676,5 млн рублей. Победитель тендера должен будет обеспечить поставку необходимого оборудования и его ввод в эксплуатацию, включая пусконаладочные работы, которые необходимо завершить до конца 2026 года.

Для создания производственной линии потребуется комплекс специализированной техники и станков — от оборудования для предварительной подготовки материалов до систем автоматической визуальной инспекции готовых изделий.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
