Ростовский центр БПЛА запустит производство твердых печатных плат

Областной научно‑производственный центр беспилотных авиасистем (НПЦ БАС) в Ростове‑на‑Дону планирует использовать региональную субсидию для запуска линии по производству твёрдых печатных плат. В настоящее время ведётся поиск подрядчика — информация о тендере размещена на сайте госзакупок.
Приём заявок продлится до 15 июня 2026 года, а итоги конкурса будут подведены 18 июня того же года. Начальная цена контракта составляет 676,5 млн рублей. Победитель тендера должен будет обеспечить поставку необходимого оборудования и его ввод в эксплуатацию, включая пусконаладочные работы, которые необходимо завершить до конца 2026 года.
Для создания производственной линии потребуется комплекс специализированной техники и станков — от оборудования для предварительной подготовки материалов до систем автоматической визуальной инспекции готовых изделий.