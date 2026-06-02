Теплоходы в Хабаровске не будут заходить на остановку «Дубки»

В Хабаровске временно закрыта остановка теплоходов «Дубки» на маршруте «Речной вокзал — Дубки», сообщает Мэрия города.
По информации ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», решение связано с понижением уровня воды в реке Амур. Из-за этого суда не могут безопасно подходить к конечной остановке и осуществлять посадку и высадку пассажиров.
Маршрут продолжает работу, однако без захода на остановочный пункт «Дубки». Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.
Уточнить актуальное расписание и оперативную информацию можно у диспетчера по телефону 8−924−310−61−39.