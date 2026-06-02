Открыты свидетельства существования сверхмощных магнитных полей на экзопланетах

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Планетологи обнаружили свидетельства того, что значительная часть «горячих юпитеров», крупных и сильно нагретых экзопланет, вырабатывает сверхмощные магнитные поля, в разы превосходящие по силе магнитное поле Сатурна и сопоставимые по напряженности с полем Юпитера. Эти магнитные поля влияют на характер движения ветров в атмосфере этих миров, сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).
«Обнаружение связи между скоростью движения ветров и магнитными полями радикально преобразит процесс изучения экзопланет. Теперь у нас есть возможность сравнивать различия в магнитной обстановке на разных планетах, что очень важно для выявления тех миров, которые могут долго удерживать свою атмосферу и воду и потенциально поддерживать аналог земной жизни», — заявила научный сотрудник Обсерватории Лазурного берега (Франция) Джулия Зайдель, чьи слова приводит пресс-служба ESO.
Как отмечают исследователи, они совершили это открытие случайно, во время проведения своеобразной переписи «горячих юпитеров» — газовых гигантов, расположенных очень близко к звездам и нагретых до температуры в несколько сотен или тысяч градусов Цельсия. Благодаря огромной разнице в температурах между освещенным и затененным полушариями, в атмосфере этих экзопланет присутствуют мощнейшие ветра, скорость движения которых составляет тысячи и десятки тысяч километров в час.
Планетологи заинтересовались тем, как именно возникают эти вихри и какие свойства планет влияют на их скорость, направление движения и другие свойства. Для получения этих сведений планетологи изучили снимки сотен «горячих юпитеров», полученные при помощи спектрографов на мощнейших наземных телескопах VLT и Gemini-North, и сравнили измеренные этими приборами скорости движения ветров и свойства планет.
«Мы обнаружили удивительную закономерность — чем горячее была планета, тем медленнее вокруг нее двигались ветра. Это абсолютно контринтуитивное наблюдение, так как при всех прочих равных, ветра должны ускоряться при повышении температуры на планете. Это указало на наличие неких сил, замедляющих движение ветра на относительно более горячих газовых гигантах», — пояснила профессор Обсерватории Лазурного берега (Франция) Вивьен Парментье, чьи слова приводит пресс-служба ESO.
Последующий анализ собранных данных и проведенные учеными расчеты показали, что роль этого «тормоза» играло мощное магнитное поле данных «горячих юпитеров», которое в некоторых случаях в четыре раза превосходило по силе магнитную оболочку Сатурна и было примерно вдвое слабее магнитного поля Юпитера. Столь сильные магнитные поля должны порождать полярные сияния, вспышки и другие формы электромагнитной активности, которые могут оказывать сильное влияние на результаты наблюдений за этими планетами, подытожили ученые.