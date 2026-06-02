Звезда волгоградского «Ротора» Илья Сафронов ушел в «Челябинск»

Очередное разочарование волгоградских болельщиков: «Ротор» покинул один из лучших игроков команды Илья Сафронов, который играл за волгоградский клуб с 2022 года, запомнился яркими голами и вместе с Никитой Чагровым входил в сборную ФНЛ. В последних играх Дмитрий Парфенов посадил Сафронова на скамейку, после чего футболист завершил отношения с «Ротором». 2 июня футбольный клуб «Челябинск» сообщил, что подписал соглашение с Сафроновым на 2 года.