Губернатор Вячеслав Федорищев посетил новую детскую поликлинику в Самаре

В здании разместили участковую службу на 28 участков, дошкольно-школьное отделение, кабинеты узкопрофильных врачей, отделения физиотерапии, эндоскопии и рентгенологии. Работают два фильтр-бокса с отдельными входами для разделения потоков пациентов. Есть отделение неотложной помощи с двумя выездными бригадами. В штате около 100 человек, включая 64 врачей. Поликлиника построена по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Губернатор подчеркнул, что развитие здравоохранения остается приоритетом региона.