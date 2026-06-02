В Подольске приостановили аренду электросамокатов

По данным «Ъ», 14 апреля Ассоциация операторов микромобильности обратилась в прокуратуру подмосковного Жуковского после того, как администрация городского округа запретила с 27 апреля работу кикшеринговых сервисов. Решение местных властей, считает ассоциация, не отвечает «принципам разумности, законности, обеспечения баланса публичных и частных интересов», и содержит признаки нарушения законодательства. Организация указывает, что администрация округа создает необоснованные препятствия к «осуществлению предпринимательской деятельности сервисов» по аренде электросамокатов и развитию транспортных услуг. Ассоциация призвала прокуратуру не допускать нарушения прав и законных интересов организаций по аренде СИМ.