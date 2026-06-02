Высокоскоростной интернет проведут в 51 населенный пункт Башкирии

Стабильная связь и высокоскоростной интернет появятся в этом году в 51 населенном пункте Башкирии при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления республики.
Перечень сел и деревень составлен по итогам голосования, проведенного в 2025 году на портале «Госуслуги» и по почте. Победившие населенные пункты Башкирии находятся в 25 муниципальных районах.
«Проект по развитию мобильной связи в сельской местности остается одним из ключевых приоритетов цифровой политики. Республика Башкортостан традиционно демонстрирует высокую вовлеченность жителей — в прошлом году голоса за подключение своих населенных пунктов отдали более 65 тысяч человек. Благодаря активности сельчан мы продолжаем расширять зону цифрового покрытия по всей республике», — сказал министр цифрового развития госуправления региона Геннадий Разумикин.
На территории республики установят современные базовые станции, обеспечивающие стабильную связь и доступ к интернету по стандартам 4G (LTE). Работы проведут в Хайбуллинском, Баймакском, Бурзянском, Мишкинском и других районах.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.