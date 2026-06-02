Магаданская область примет участие в форуме «Путешествуй!» в Москве

Международный туристический форум «Путешествуй!» пройдет 10−14 июня в Москве в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В число участников мероприятия войдет Магаданская область, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
На стенде Колымы гости смогут познакомиться с туристическими направлениями региона, интересными местами и возможными формами посещения. На форуме будут работать туроператоры Магаданской области, которые в реальном времени смогут предложить разные поездки.
«Для потенциальных гостей региона будет организована выставка сувенирной продукции туристского информационного центра. Кроме того, будут присутствовать сотрудники ТИЦ, чтобы ответить на все интересующие вопросы по региону. А так как этот год объявлен Годом единства народов России, на стенде Магаданской области будут работать мастера художественно-прикладного творчества, организуют мастер-классы по вышивке, изготовлению изделий из меха, бисера», — поделилась директор регионального агентства по туризму Анна Шаповалова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.