112 приусадебных участков подтоплены в Красноярском крае

В правительстве Красноярского края сообщают, что паводковая ситуация в регионе остается стабильной. И хотя из-за сильных дождей заметно повысился уровень воды в некоторых реках, случаев масштабных подтоплений не зарегистрировано. Власти и оперативные службы контролируют обстановку. В шести муниципальных образованиях региона число подтопленных приусадебных участков выросло за сутки на 45 и достигло 112. В воде находятся шесть жилых домов (+6 за сутки) и три садовых. Уже несколько дней подтопленным остается один социальный объект. В семи муниципальных образованиях под воду ушли 12 участков автодорог (+3). В Курагинском округе снижается уровень в реках Кизир и Казыр. А вот Туба, наоборот, поднялась на 38 см, до критической отметки осталось 42 см. Спасатели мониторят уровень рек на юге края и готовы при осложнении паводковой обстановки помогать жителям.