В Хабаровске прошла конференция по развитию систем оповещения населения

В Хабаровске в третий раз состоялась ежегодная конференция «Системы оповещения населения. Актуальные вопросы и пути решения». Она традиционно собирает профессионалов отрасли. Это должностные лица, отвечающие за гражданскую оборону и защиту от ЧС, балансодержатели систем оповещения населения (СОН), специалисты по гражданской защите и пожарной безопасности.
Гости из разных регионов приезжают в Хабаровск, чтобы обсудить ключевые аспекты создания и развития СОН, их эксплуатации, повышения отказоустойчивости, а кроме того, всегда в центре внимания очередные изменения профильной нормативной базы.
Краевой центр стал одной из ведущих профильных площадок для профессионального диалога неспроста. Здесь успешно работает холдинг МАСКОМ Восток — единственное за Уралом предприятие, которое разрабатывает и выпускает оборудование для систем оповещения населения в случае критических ситуаций, когда нужно оперативно доводить до граждан важную информацию.
По информации МЧС, сейчас в стране действуют 89 региональных, свыше 2,3 тысячи муниципальных и более 1,7 тысячи локальных систем оповещения, из которых 1,4 тысячи частных. К 2030 году планируется обеспечить оповещением не менее 90 процентов населения.
Выступая с приветственным словом, глава регионального комитета по гражданской защите Александр Горохов отметил, что сегодня общая для всех задача — постоянно совершенствование систем оповещения с учетом современных технологических возможностей и новых вызовов.
Фото: ООО «МАСКОМ Восток».
— По-прежнему сохраняются риски природного и техногенного характера, связанные с изменениями климата, сложностями эксплуатации инфраструктуры, проведением специальной военной операции. Продолжаются кибератаки на критически важные объекты. Мы видим, как меняется ситуация в стране и в мире. Все это требует пересмотра подхода к СОН, — заявил Александр Горохов.
Генеральным партнером мероприятия выступило ПАО «Ростелеком». О комплексном подходе к реализации масштабных проектов по созданию систем оповещения населения на примере Еврейской автономии и Сахалинской и Амурской областей говорил руководитель проектов ПАО «Ростелеком» Алексей Попов.
— Обладая широким спектром возможностей и значительным практическим опытом работы, наша компания сегодня активно участвует в развитии систем оповещения населения. Мы предлагаем заказчикам индивидуальный комплексный подход. Мы успешно сотрудничаем как с государственными структурами, так и с бизнесом, обеспечивая качественный, надежный сервис, — рассказал Алексей Попов.
Он подчеркнул, что клиенты «Ростелекома» пользуются всеми преимуществами крупнейшего федерального телеком-оператора и добавил, что многие проекты по модернизации СОН реализуются совместно с предприятием-партнером «МАСКОМ-Инстрой».
— «МАСКОМ» — прекрасное решение, как с точки зрения оборудования, так и с точки зрения программного обеспечения. Мы — инфраструктурный оператор — обеспечиваем партнеров каналами связи. Таким образом, наше партнерство — это прекрасный пример симбиоза в реализации крупных интеграционных проектов. Группа компаний «МАСКОМ» — наши большие друзья, которым мы благодарны за постоянство и планомерное сотрудничество, — подчеркнул директор по цифровым регионам ДФО ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Холдинг МАСКОМ Восток устанавливает современные системы оповещения в Хабаровском крае, а также Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях. При этом используется инфраструктура ПАО «Ростелеком».
— СОН — продукт на стыке технологически разных сфер: это программирование и ПО, информационная безопасность и «железо». У нас в работе были сложные проекты, и мы рассказываем, с какими проблемами при их реализации пришлось столкнуться. Когда в конкретном регионе мы строим систему, то всегда возникает множество нестыковок, нюансов, в том числе юридических. Мы, можно сказать, воспроизводим на конференции точку «идеального шторма» и вместе находим пути выхода из него. Это основная тема, которую мы здесь обсуждаем. А еще делимся нашими новыми разработками и показываем продукцию собственного производства, — подчеркнул генеральный директор ООО «МАСКОМ-Инстрой» Сергей Блюденов.
Сергей Блюденов рассказал на конференции о новом подходе к организации бесперебойной работы серверного оборудования СОН, который внедрили специалисты компании. Это кластеризация. Заняться ею заставили непростые условия жизни на Дальнем Востоке.
— В основном муниципальные системы создавались автономными. Они могут не сработать если по каким-то причинам прервалась связь с управляющим устройством. Но что если объединить все пульты управления — региональный и муниципальные — в кластер? При кластерной реализации система автоматически возьмет на себя функционал вышедшего из строя сервера. То есть мы создаем общую серверную мощность, которая объединит под специальным программным обеспечением все блоки управления, все сервера. И этот вычислительный массив начинает управлять всеми муниципальными системами оповещения населения, — объяснил Сергей Блюденов.
По его словам, кластеризация масштабируема — систему можно наращивать, строить этапами — сначала региональный сегмент, потом муниципальные. Масштабируемость позволяет планомерно создавать мощности и создавать безотказную систему. Еще одно преимущество — возможность балансировать нагрузки на серверы. Если в одном муниципалитете чрезмерная нагрузка, то ее на себя возьмет менее нагруженный. Важно и то, что благодаря кластеризации можно использовать недорогие блоки управления.
В этом году тематика конференции расширилась — в повестку были включены вопросы противодействия беспилотным летательным аппаратам, проектирования, организации и эксплуатации систем защиты. Участники конференции увидели работу оборудования — средств защиты от БПЛА серии «Барьер-РИ» и системы подавления спутниковых навигационных систем. Для специалистов прошел круглый стол «Развитие беспилотных технологий и защита объектов: разумный баланс».