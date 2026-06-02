Школа кадрового резерва завершилась в Благовещенске

Трехдневная школа кадрового резерва для проектных команд образовательных организаций прошла в Благовещенске. Обучение было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве Амурской области.
Участниками школы стали 24 проектные команды из муниципальных округов региона. В их состав вошли педагоги, руководители образовательных организаций и их заместители, а также представители муниципальных органов управления образованием.
Центральной задачей для команд стала разработка проектных идей, отражающих проблемы, актуальные для каждого муниципалитета, которые в дальнейшем могут стать заявкой на конкурс проектов, грантов. Программа школы кадрового резерва включала в себя интенсивные лекционные блоки экспертов, работу лабораторий и мастерских, самостоятельную работу команд с возможностью получить консультацию экспертов.
Кульминацией обучения стала финальная защита проектов, где каждая команда представила свою идею экспертам. Темы были разными — от разработки досугового центра до службы наставничества для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Лучшие проекты будут рекомендованы к включению в региональные программы и грантовые конкурсы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.