Отдыхающие в Зеленоградске не оценили состояние пирса и назвали обстановку «полной антисанитарией»

Власти объяснили, как проход на закрытый объект оказался свободным.

Источник: Клопс.ru

В Зеленоградске на пирсе, закрытом для ремонта, заметили грязь и дыру в ограждении. Об этом жители области написали в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».

Одна из пользовательниц рассказала, что утром 31 мая проход оказался открыт. По её словам, на сооружении было грязно — ситуацию она назвала «полной антисанитарией». В ограждении также не хватало стеклянной секции, из-за чего, опасалась женщина, мог пострадать ребёнок, собака или кто-то из гуляющих.

В администрации Зеленоградского округа заявили, что пирс пока закрыт, потому что ремонт продолжается. В день «народной инспекции» на сооружении работали подрядчики: один из монтажников вышел к машине за инструментом и забыл запереть вход. После этого с рабочими провели профилактическую беседу о технике безопасности.

Власти подчеркнули, что пирс откроют для отдыхающих в июне. До этого недостающие стёкла обещают установить: материал уже заказали, сейчас он находится в пути.

В настил зеленоградского пирса встроили стеклянный арт-объект «Окно в Балтику». Власти рассчитывают, что он станет новой фотозоной для жителей области и туристов.