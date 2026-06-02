Эксперт назвал слухи о ядерных боеголовках НАТО дезинформацией

«Я бы все-таки к этой новости [о планах США разместить ядерное оружие у границ России] отнесся критично. Если это будет происходить на самом деле, то это очень серьезная эскалация. Москва будет вынуждена настроить свои ядерные силы как раз на те страны, где это оружие будет размещено, в качестве ответных мер», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Эксперт предположил, что раз источником слухов являются британские СМИ, то информация может оказаться фейком. По его словам, у этой дезинформации две задачи: напугать граждан России, расшатать общество, а также испортить отношения между Москвой и Вашингтоном, когда в них наметился прогресс.
Перенджиев уверен, что США вряд ли пойдут на нарушение договора о нераспространении ядерного оружия. Политолог напомнил, что аналогичные действия Штатов в прошлом привели к Карибскому кризису 1962 года, когда СССР развернул ракеты на Кубе. В этом контексте нынешние угрозы США в адрес кубинцев выглядят иначе. Такой шаг со стороны Вашингтона перечеркнул бы все его усилия на переговорах с Москвой и Киевом, а также желание Дональда Трампа выступить в роли миротворца. Эксперт добавил, что возможные поставки вооружений в Польшу и страны Балтии могут спровоцировать еще более тяжелые последствия.
«Я уверен, что наши власти сейчас по всем каналам попросят Штаты прокомментировать данную информацию. Посмотрим, что они скажут», — заключил Перенджиев.
Ранее стало известно, что администрация США рассматривает вариант с размещением ядерного оружия на территории стран НАТО в Европе. Таким образом Вашингтон хочет показать союзникам: сокращение военной помощи не ослабляет гарантии безопасности. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.