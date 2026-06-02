В Казани на добровольцах протестируют препарат от грибка глаз

Лекарство разработано в Татарстане.

Источник: Комсомольская правда

В столице Татарстана проведут первую фазу испытаний препарата, предназначенного для лечения грибковых инфекций глаз. Заказчиком исследования выступает Казанский государственный медицинский университет. Тестировать лекарство будут на здоровых добровольцах. В настоящий момент определяется организатор испытания.

В пресс-службе КГМУ пояснили, что разработанный в республике препарат специально создан для лечения грибковых кератитов — тяжелых инфекционных поражений роговицы с затяжным течением, высоким риском потери зрения и последующей инвалидизации. Лекарство выпускается в форме таблеток для приготовления глазных капель. Срок годности готовой суспензии составляет один месяц, что соответствует нормативным требованиям и позволяет провести полноценный курс терапии.

Уникальность разработки заключается в отсутствии зарегистрированных в Евразийском экономическом союзе аналогов для лечения грибковых кератитов. В серийное производство препарат планируют выпустить после прохождения всех стадий клинических исследований, регистрации и введения в гражданский оборот — ориентировочно в 2032 году, сообщает «Реальное время».