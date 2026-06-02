Дорогу к селу Дружба в Хабаровском крае отремонтируют на месяц раньше срока

— Общественный совет при минтрансе обязательно должен проверять ремонт дорог, чтобы обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств и соблюдение норм. Наши люди должны передвигаться по комфортным трассам, которые будут служить нам не сезон, а несколько лет. Поэтому мы регулярно выезжаем на объекты, фиксируем нарушения и соблюдение сроков. Сегодня осмотрели дорогу к Дружбе, проблем не выявили. Более того, подрядчик идёт с опережением сроков на месяц. Рассчитываем уже в конце лета увидеть здесь разметку.