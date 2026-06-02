Дорогу к селу Дружба в Хабаровском крае отремонтируют на месяц раньше срока

В Хабаровском крае ремонт дороги к селу Дружба идёт с опережением графика. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» общий объём финансирования составил 543,5 миллиона рублей. Значительная часть средств выделена региону из федерального бюджета. Ход и качество ремонта оценили общественники и представители краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства.
Сейчас подрядчики работают на участке от федеральной трассы «Восток». Здесь предстоит обновить более 14 километров дороги. Весной подрядная организация приступила к ликвидации пучин, очистке кюветов и обустройству основания методом холодного ресайклинга.
Олег Киндеев, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, пояснил:
— На данном объекте подрядчик намеренно использует технологию холодного ресайклинга, так как участок постоянно подвергается повышенным нагрузкам из-за большегрузов. Комбайн срезает старый асфальт, перерабатывает и перемешивает его с цементом и тут же укладывает готовую смесь на дорогу — 10 сантиметров в высоту. Этого достаточно, чтобы дорога прослужила несколько лет без масштабных реконструкций. Сзади идут катки, которые уплотняют новые слои. Это не готовое покрытие, а часть основания. Благодаря технологии ресайклинга повышается прочность дорожной одежды. Таким образом покрытие дольше прослужит без ремонта.
Гарантия на участок составит 6 лет. Во время ремонта и в гарантийный срок качество работ проверяют специалисты КГКУ «Хабаровскуправавтодор» и активисты.
Светлана Мельникова, секретарь общественного совета при минтрансе края, отметила:
— Общественный совет при минтрансе обязательно должен проверять ремонт дорог, чтобы обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств и соблюдение норм. Наши люди должны передвигаться по комфортным трассам, которые будут служить нам не сезон, а несколько лет. Поэтому мы регулярно выезжаем на объекты, фиксируем нарушения и соблюдение сроков. Сегодня осмотрели дорогу к Дружбе, проблем не выявили. Более того, подрядчик идёт с опережением сроков на месяц. Рассчитываем уже в конце лета увидеть здесь разметку.
Ранее жители села Дружба Хабаровского края обращались к губернатору Дмитрию Демешину с просьбой отремонтировать подъездные пути. Проблемные участки включили в Атлас проблемных объектов («Атлас 27»). В 2025 году завершили ремонт 9 километров подъезда к селу от 5-го километра региональной трассы «Хабаровск — Ильинка — Ракитное — Гаровка-1 — посёлок имени Горького». Особое внимание уделили участку с 9 по 14 километр, где находятся школа, детский сад, поликлиника и дом культуры. Там обустроили тротуары с перилами и установили автобусные павильоны. В 2026 году по нацпроекту ремонтируют ещё два участка дороги к Дружбе. Всего при поддержке федерального центра в регионе обновится 59 объектов — 140 километров дорог.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru