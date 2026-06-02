В Красноярске открылась выставка портретов участников СВО «Они сражались за Родину»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Национальном центре «Россия» на Енисее начала работу выставка «Они сражались за Родину», посвященная участникам специальной военной операции. Экспозиция будет открыта для посетителей в Красноярске до 16 июня.
На открытии присутствовали ветераны боевых действий, представители общественных организаций, молодежных патриотических объединений. Особое внимание уделили семьям военнослужащих, чьи портреты вошли в экспозицию.
«Здесь представлены портреты профессиональных военных, добровольцев, гражданских лиц, для которых служение Отечеству, долг, честь не пустые слова. Ради этих слов они пожертвовали своей жизнью, подав всем согражданам пример верности Отечеству. Мне очень хочется, чтобы красноярцы пришли сюда, в Национальный центр “Россия”, ознакомились с их портретами и боевым путём», — сказал первый заместитель губернатора Красноярского края — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко подчеркнул значимость проекта.
В экспозиции представлено более ста портретов участников СВО из разных регионов, ведомств и подразделений, включая героев из Красноярского края. Каждое полотно сопровождается историей бойца, описанием его пути и наград. Авторами работ стали художники Шамиль Курбанов и Екатерина Федорова.
Идейный вдохновитель проекта, руководитель инициативной группы «Север», участник СВО Павел Шабрин отметил, что главная задача выставки — привлечь молодежь.
«Именно такие герои должны быть у наших детей, эти настоящие мужчины, которые без всяких условий отдали жизнь за нашу Родину», — подчеркнул Павел Шабрин.
Он также сообщил, что проект носит передвижной характер и уже с декабря 2024 года побывал примерно в 20 городах России, а Красноярск стал одной из ключевых точек маршрута.