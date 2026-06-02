В школах Комсомольска-на-Амуре провели серию экологических уроков

Школьники Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае посетили серию экологических уроков, организованных в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации.
Цикл занятий завершился открытым уроком «Чистый воздух». Например, в 10 классе школы № 34 его провела учительница биологии и географии Ирина Власова с участием представителей краевого минприроды и металлургического завода «Амурсталь». На уроке школьники выполняли тестовые задания, а также с помощью QR-кода находили информацию об актуальном состоянии атмосферного воздуха в городе. Представители аккредитованной лаборатории «Амурстали» рассказали о квотируемых объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в Комсомольске-на-Амуре, и о том, как регулярно осуществляются замеры воздуха в точке на границе спортивной площадки школы.
На уроке школьники представили домашнее задание. Им нужно было провести собственное расследование и обнаружить основные загрязнители воздуха близ школы. Также они проанализировали количество проезжающих мимо образовательного учреждения автомобилей за определенный период времени.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.