Прикамцы стали реже покупать лекарственные настойки на спирту

Значительнее всего сократились продажи «перцовки».

Продажа спиртовых лекарственных настоек в Пермском крае существенно сократилась, сообщает сайт «В курсе.ру» со ссылкой на данные компании DSM Group.

«Сильнее всего снизились продажи настойки перца — на 99,4%. За четыре месяца текущего года прикамцы пробрели “перцовку” на 64,8 тыс. рублей, тогда как в январе-апреле 2025-го объём продаж составлял 10,6 млн рублей», — говорится в публикации.

Продажи настойки пустырника за тот же период упали на 18,3%, валерианы — на 12,1%.

В целом объём продаж настоек за четыре месяца 2026 года снизился на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — с 38,7 до 25,3 млн рублей. В количественном выражении спрос снизился на 42%, с 650 тыс. пузырьков в первые четыре месяца 2025 года до процента до 377 тысяч пузырьков за четыре месяца с начала текущего года.

Среди причин снижения объёмов продаж называют сокращение категории покупателей, которые применяли спиртовые настойки не в медицинских целях, и вывод настоек из ассортимента аптек, чтобы избежать прихода тех, кто применяет лекарственные настойки не по назначению. Также некоторые аптеки испытывают трудности в оформлении документов, связанных с изменениями в налогообложении спирта.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о женщине, которая в Кунгуре регулярно воровала товары из супермаркета, включая алкоголь.