Прикамцы стали реже покупать лекарственные настойки на спирту

Продажа спиртовых лекарственных настоек в Пермском крае существенно сократилась, сообщает сайт «В курсе.ру» со ссылкой на данные компании DSM Group.
«Сильнее всего снизились продажи настойки перца — на 99,4%. За четыре месяца текущего года прикамцы пробрели “перцовку” на 64,8 тыс. рублей, тогда как в январе-апреле 2025-го объём продаж составлял 10,6 млн рублей», — говорится в публикации.
Продажи настойки пустырника за тот же период упали на 18,3%, валерианы — на 12,1%.
В целом объём продаж настоек за четыре месяца 2026 года снизился на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — с 38,7 до 25,3 млн рублей. В количественном выражении спрос снизился на 42%, с 650 тыс. пузырьков в первые четыре месяца 2025 года до процента до 377 тысяч пузырьков за четыре месяца с начала текущего года.
Среди причин снижения объёмов продаж называют сокращение категории покупателей, которые применяли спиртовые настойки не в медицинских целях, и вывод настоек из ассортимента аптек, чтобы избежать прихода тех, кто применяет лекарственные настойки не по назначению. Также некоторые аптеки испытывают трудности в оформлении документов, связанных с изменениями в налогообложении спирта.
