Следствие назвало причину схода девяти грузовых вагонов в Воронежской области

Завершено расследование уголовного дела о сходе девяти грузовых вагонов поезда с рельсов на железнодорожной станции Поворино Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Воронежской области в 2025 году. По версии следствия, в ЧП виноват мастер дорожного линейного участка Поворинской дистанции пути, который не провел необходимые работы для заблаговременного устранения неисправности. Об этом сообщили в Западном МСУТ СК России.