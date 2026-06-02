Стартовал прием заявок на соревнования по пауэрлифтингу «Сила Алтая»

Межрегиональные соревнования по пауэрлифтингу «Сила Алтая» пройдут 13−17 августа в Республике Алтай в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве молодежной политики и спорта региона.
Участниками состязаний могут стать юноши и девушки 14−18 лет, а также взрослые мужчины и женщины. Прием заявок осуществляется на электронную почту ermakova-olga93@mail.ru. Документы на соревнования среди юношей и девушек принимаются до 9 июля, а среди мужчин и женщин — до 11 июля.
Отметим, что «Сила Алтая» — это официальные межрегиональные соревнования, включенные в Единый календарный план Минспорта РФ. На них есть возможность получить разряд «кандидат в мастера спорта».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.