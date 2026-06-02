Премьера фильма «Я рядом» состоится в Нижнем Новгороде

Героями станут нижегородские семьи, воспитывающие детей с психическими расстройствами.

Нижегородский областной информационный центр (НОИЦ) представит фильм Людмилы Масловой «Я рядом» (18+) в Доме народного единства завтра, 3 июня.

Напомним, что 3 июня в Доме народного единства в Нижнем Новгороде пройдет психопросветительский фестиваль-диалог «Я РЯДОМ», посвященный вопросам психического здоровья и социальной адаптации.

Центральным событием фестиваля станет премьера фильма «Я рядом» о семьях, в которых воспитывают детей с психическими расстройствами. Автором киноленты стала редактор «Радио “Комсомольская правда” в Нижнем Новгороде Людмила Маслова.

«На протяжении всей истории человечества тема психических заболеваний считается сложнейшей в освещении в любом обществе. Однако нельзя эту тему убирать из общественной жизни, поскольку именно деликатное внимание и поддержка людей с психическими расстройствами делает нас всех добрее и благородней», — подчеркнула Маслова.

На примере нижегородских семей зрители смогут узнать, как можно и нужно социализировать и адаптировать детей, подростков, взрослых к жизни в обществе и какие есть способы, механизмы, практики поддержки родителей детей с психическими расстройствами. Помимо родителей с детьми, в съемках поучаствовали врачи, литераторы, педагоги и сотрудники музеев.

Фильм снят НОИЦ в сотрудничестве с НРО ОООИ «Новые возможности» при поддержке Министерства здравоохранения Нижегородской области.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде сняли мини-фильм о трудоустройстве жителей ПНИ.