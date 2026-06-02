Красноярца приговорили к 3 годам лишения свободы за контрабанду стероидов

В Иркутске осуждён житель Красноярского края за контрабанду стероидов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В марте 2025 года 43-летний мужчина, увлекающийся силовым тренингом, приобрёл за границей несколько ампул с запрещённым в РФ веществом для повышения выносливости. Часть он использовал, а оставшиеся три ампулы массой более 3,5 граммов в апреле пронёс в ручной клади через границу, прилетев в Иркутск. Вещество изъяли полицейские при обыске.
Суд признал мужчину виновным, назначив наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 200 тысяч рублей. Запрещённое вещество по приговору уничтожат.
