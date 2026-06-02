В Перми скончался выдающийся художник-иллюстратор Станислав Ковалёв

Пермское отделение союза художников России сообщило об уходе из жизни 2 июня в возрасте 90 лет выдающегося художника-иллюстратора и графика Ковалёва Станислава Романовича Ковалёв. Заслуженный художник России многим читателям известен с детства по иллюстрациям книг со сказками Андерсена, сказам Бажова, «Конек-горбунок» Ершова.
Станислав Ковалёв родился 30 сентября 1935 года в Уфе. В 1972 году он приехал Пермь, где жил и творил до самых последних дней с супругой Людмилой Алексеевной.
Книги с иллюстрациями Станислава Романовича переиздавались в разных городах России и за рубежом. Его работы неоднократно отмечали дипломами и медалями на международных, всероссийских и региональных конкурсах книг. Только иллюстрированные художником сказки Александра Пушкина переиздавались на 16 европейских языках.
Пермское отделение союза художников России выражает соболезнования родным и близким Мастера, друзьям и коллегам. Прощание состоится 4 июня с 12:00 вХрам во имя святого апостола Андрея Первозванного на ул. Старцева, 140А). Похоронят Станислава Ковалёва на Северном кладбище Перми.