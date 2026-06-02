Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми скончался выдающийся художник-иллюстратор Станислав Ковалёв

Заслуженный художник России ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Источник: Комсомольская правда

Пермское отделение союза художников России сообщило об уходе из жизни 2 июня в возрасте 90 лет выдающегося художника-иллюстратора и графика Ковалёва Станислава Романовича Ковалёв. Заслуженный художник России многим читателям известен с детства по иллюстрациям книг со сказками Андерсена, сказам Бажова, «Конек-горбунок» Ершова.

Станислав Ковалёв родился 30 сентября 1935 года в Уфе. В 1972 году он приехал Пермь, где жил и творил до самых последних дней с супругой Людмилой Алексеевной.

Книги с иллюстрациями Станислава Романовича переиздавались в разных городах России и за рубежом. Его работы неоднократно отмечали дипломами и медалями на международных, всероссийских и региональных конкурсах книг. Только иллюстрированные художником сказки Александра Пушкина переиздавались на 16 европейских языках.

Пермское отделение союза художников России выражает соболезнования родным и близким Мастера, друзьям и коллегам. Прощание состоится 4 июня с 12:00 вХрам во имя святого апостола Андрея Первозванного на ул. Старцева, 140А). Похоронят Станислава Ковалёва на Северном кладбище Перми.