Под Красноярском в День защиты детей произошло два ДТП с участием школьников

В День защиты детей в Железногорске произошли сразу две аварии с участием школьников: пострадали велосипедист и пассажир мотоцикла. Как сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края, первое ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 38 на улице 60 лет ВЛКСМ.
Восьмилетний велосипедист не спешился перед пересечением проезжей части и попал под колеса Lexus. К счастью, серьезных травм удалось избежать — мальчик отделался ссадинами и ушибами.
Вторая авария произошла рядом со зданием № 27 на Решетнева. На этой улице отец решил покатать 16-летнего сына на мотоцикле, но не справился с управлением. В итоге транспортное средство опрокинулось. У подростка зафиксировали открытый перелом голени.
Полицейские просят соблюдать правила дорожного движения.