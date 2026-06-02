Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Красноярском в День защиты детей произошло два ДТП с участием школьников

За один вечер в Железногорске в ДТП пострадали 8-летний велосипедист и 16-летний пассажир мотоцикла.

Источник: Комсомольская правда

В День защиты детей в Железногорске произошли сразу две аварии с участием школьников: пострадали велосипедист и пассажир мотоцикла. Как сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края, первое ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома № 38 на улице 60 лет ВЛКСМ.

Восьмилетний велосипедист не спешился перед пересечением проезжей части и попал под колеса Lexus. К счастью, серьезных травм удалось избежать — мальчик отделался ссадинами и ушибами.

Вторая авария произошла рядом со зданием № 27 на Решетнева. На этой улице отец решил покатать 16-летнего сына на мотоцикле, но не справился с управлением. В итоге транспортное средство опрокинулось. У подростка зафиксировали открытый перелом голени.

Полицейские просят соблюдать правила дорожного движения.