В Красноярске началась приёмка дорог после ремонта

В Красноярске приступили к приёмке первых дорожных объектов, отремонтированных в этом сезоне. Сейчас специалисты оценивают выполненные работы на улице Пограничников и проезде от улицы Одесской до улицы Рязанской, сообщил мэр Сергей Верещагин.

На объектах уложили более двух километров нового асфальтобетонного покрытия и заменили бордюрный камень. Если в ходе приёмки будут выявлены недостатки, подрядчику предстоит устранить их за свой счет.

«От профильных структур требую контроля на каждом этапе: от проверки материалов до приёмки готового объекта. Хорошее качество дорог должно стать нормой для большого Красноярска», — отметил глава города у себя в телеграм-канале.

В настоящее время завершается ремонт на 78 Добровольческой Бригады. К устройству выравнивающего слоя дорожники также приступили на улице Авиаторов.

Напомним, что этом году в Красноярске собираются отремонтировать более 69 километров дорог. Работы выполняются по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», за счет средств краевого и городского бюджетов.

Для удобства горожан все объекты были нанесены на интерактивную карту.

