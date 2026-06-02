Тайны старой Басманной. Гуляем по Саду Баумана в центре Москвы

История сада начинается в конце XVIII века, когда князь Михаил Голицын подарил Москве часть своей усадьбы. Удивительно, но уже тогда он был открыт для свободного посещения. В 1900-х годах к общественной территории присоединили части приусадебных участков Чулковых-Ростопчиных и Левашовых. Весной 1920 года парк открылся в нынешних границах под названием «Сад имени 1-го Мая». В его состав вошли владения Голицыных с хозяйственными постройками и искусственным гротом «Бельведер», усадьбы других дворянских родов, а также владение золотопромышленника и чаеторговца Николая Стахеева.