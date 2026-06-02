Тайны старой Басманной. Гуляем по Саду Баумана в центре Москвы

Сад имени Баумана — тихий зеленый уголок, расположенный среди исторических зданий. Люди приходят сюда за прохладой, тишиной и неповторимым колоритом старой Москвы, который сохраняется, несмотря на соседство с оживлёнными улицами Басманного района.
Уголок спокойствия в тени деревьев
Летняя Москва редко ассоциируется с безмятежностью. В жаркие дни улицы наполняются горожанами и туристами, транспорт становится многолюднее. В центре мегаполиса непросто найти место, где можно укрыться от суеты. Однако Сад имени Баумана остается одним из тех заповедных уголков столицы, где легко спрятаться от шума, наслаждаясь атмосферой спокойствия под сенью деревьев. Шелест листвы, пение птиц и сладковатый аромат цветов позволяют гостям замедлиться, перевести дух, не спеша насладиться природой и хотя бы на время забыть о повседневных заботах.
Наследие старой Москвы
История сада начинается в конце XVIII века, когда князь Михаил Голицын подарил Москве часть своей усадьбы. Удивительно, но уже тогда он был открыт для свободного посещения. В 1900-х годах к общественной территории присоединили части приусадебных участков Чулковых-Ростопчиных и Левашовых. Весной 1920 года парк открылся в нынешних границах под названием «Сад имени 1-го Мая». В его состав вошли владения Голицыных с хозяйственными постройками и искусственным гротом «Бельведер», усадьбы других дворянских родов, а также владение золотопромышленника и чаеторговца Николая Стахеева.
В 1922 году сад переименовали в честь революционера Николая Баумана из-за близости к одноименной улице. Дух старины здесь ощущается сразу, как только заходишь через исторические ворота со стороны Старой Басманной. В парк выходят дворовые фасады старинных усадеб. Одно из зданий, дом 15, строение 3, — двухэтажный розовый особняк с жёлтым ризалитом. При его реставрации обнаружили каменную кладку XVI века.
В глубине сада расположен знаменитый грот «Бельведер», возведенный в XVIII веке. После длительной реставрации, с 2009 по 2022 год, его исторический облик был воссоздан. Теперь внутри грота размещён мультимедийный экран, рассказывающий об истории этого места. Вековые деревья и планировка аллей неизменно напоминают посетителям о преемственности эпох.
Летняя сцена городской жизни
Одним из символов сада считается открытая эстрада. В советские годы она была значимой концертной площадкой, на которой выступали Леонид Утёсов и Клавдия Шульженко. Сегодня культурная жизнь продолжается с не меньшим размахом. Летом здесь проходят кинопоказы под открытым небом, музыкальные вечера, фестивали, спортивные занятия и творческие мастер-классы. Благодаря этому пространство стало не просто местом для прогулок, но и живым культурным центром района.
Место для всех поколений
В Саду Баумана комфортно людям любого возраста. Он идеально подходит для семейного отдыха: здесь обустроена большая детская площадка и много открытых полян, где ребята могут поиграть и побегать. У входа со стороны Новой Басманной работает уютная кофейня, а по всей территории расположены фургончики с мороженым, кукурузой и сладкой ватой.
Молодежь часто выбирает парк для учебы или работы на свежем воздухе, а также для встреч с друзьями. Огромное количество лавочек по всему периметру делает прогулки удобными для пожилых людей. Для любителей активности есть теннисный корт и спортивная площадка, а на полянах в тени деревьев часто проходят занятия йогой. Такая открытость делает сад по-настоящему душевным городским пространством.
Почему стоит заглянуть сюда именно сейчас?
Корреспонденты aif.ru расспросили прохожих, что их привлекает в саду сегодня.
Екатерина рассказала, что бывает здесь часто и с интересом наблюдает, как место преображается: «Совсем недавно в саду обновили цвет лавочек, я в ожидании дальнейших улучшений».
Виктория поделилась радостью от наличия фотобудки: «Такая фотография станет прекрасным воспоминанием о прогулке».
А Елена и Ольга приехали сюда специально из Северо-Западного округа: «Нам посоветовали этот сад знакомые из-за отличной детской площадки. Очень понравилось, как всё украсили — много цветочных арок, ярко и красиво!».
Пусть это не самый большой парк Москвы, но секрет его успеха — в особой атмосфере. Именно здесь чувствуется истинное московское лето: в тени старых деревьев, в тишине аллей и в уюте одного из самых гостеприимных уголков столицы.