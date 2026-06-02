Бизнесу Чукотки рассказали о мерах поддержки экспортной деятельности

Вебинар, посвященный мерам поддержки экспортной деятельности, прошел 26 мая в Чукотском автономном округе. Занятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
Участие в онлайн‑встрече приняли действующие экспортеры, а также бизнесмены, рассматривающие возможность выхода на внешние рынки. В ходе вебинара эксперты подробно рассказали участникам, с чего начинается экспортная деятельность, какие меры государственной поддержки доступны бизнесу, как получить консультационную и финансовую помощь для развития экспортного направления.
Особое внимание было уделено практическим аспектам. Спикеры привели примеры успешных кейсов и разобрали типовые сложности, с которыми сталкиваются предприниматели при выходе на международные рынки.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.