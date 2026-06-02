Россия и Китай открыли совместный инженерный институт

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Уральский интеллектуальный инженерный институт, созданный Уральским федеральным университетом (УрФУ) совместно с Ляонинским техническим университетом (ЛНТУ), открылся в городе Фусинь (Китайская Народная Республика), сообщили в пресс-службе российского вуза.
По словам представителей вуза, институт будет ежегодно принимать до 360 студентов. В бакалавриате и магистратуре будет работать программа «Технологические машины и оборудование», а также три магистерские программы: «Менеджмент», «Прикладная математика» и «Информационные системы и технологии». Первые 240 человек приступят к обучению уже в сентябре.
«Промышленность давно и активно цифровизируется. Создание общего института интеллектуальной инженерии в Фусине позволит нашим исследователям выйти на совместные актуальные разработки в этой сфере, а также откроет новые международные возможности для наших студентов и преподавателей», — рассказал ректор УрФУ Илья Обабков.
Президент ЛНТУ Ма Сюцюань добавил, что обучение будет проходить на английском языке, а в работе будут задействованы молодые преподаватели из российского университета, которые направятся в Фусинь для прочтения трехнедельных модулей.
На площадке открытого института планируется также создание совместной лаборатории интеллектуальной робототехники в энергетике, отметили в пресс-службе российского вуза.
В УрФУ обучается 2 090 студентов из Китая. Университет сотрудничает с 51 китайским вузом. За последние три года ученые УрФУ опубликовали 299 статей в соавторстве с исследователями из 144 китайских организаций.
В 2026 году президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли Годы российско-китайского сотрудничества в области образования.