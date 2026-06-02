Одобрен проект II очереди реконструкции нижегородской станции аэрации

ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение.

Источник: Живем в Нижнем

29 мая проект второй очереди реконструкции станции аэрации в Нижнем Новгороде (НСА) получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Об этом сообщили в АО «ОКО».

Результаты инженерных изысканий и документация по проекту реконструкции отвечают действующим строительным и экологическим требованиям, а также техрегламентам. Ранее материалы по модернизации НСА успешно прошли экспертизу в Росприроднадзоре.

Напомним, II очередь масштабной реконструкции станции подразумевает обновление шестидесяти объектов, включая аэротенки и отстойники. Реализация проекта позволит радикально изменить подход к обработке осадка — теперь его не будут хранить на площадке для высыхания и дальнейшего размещения на полигоне.

«После завершения реконструкции очистных сооружений планируется поэтапно рекультивировать существующие иловые карты и полигон», — отметили в АО «ОКО».

Ранее стало известно, что модернизацию НСА возьмет на себя компания «СоюзДонСтрой». Подрядчик уже заключил с заказчиком договор и приступил к работе на объекте.