Одобрен проект II очереди реконструкции нижегородской станции аэрации

29 мая проект второй очереди реконструкции станции аэрации в Нижнем Новгороде (НСА) получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Об этом сообщили в АО «ОКО».
Результаты инженерных изысканий и документация по проекту реконструкции отвечают действующим строительным и экологическим требованиям, а также техрегламентам. Ранее материалы по модернизации НСА успешно прошли экспертизу в Росприроднадзоре.
Напомним, II очередь масштабной реконструкции станции подразумевает обновление шестидесяти объектов, включая аэротенки и отстойники. Реализация проекта позволит радикально изменить подход к обработке осадка — теперь его не будут хранить на площадке для высыхания и дальнейшего размещения на полигоне.
«После завершения реконструкции очистных сооружений планируется поэтапно рекультивировать существующие иловые карты и полигон», — отметили в АО «ОКО».
Ранее стало известно, что модернизацию НСА возьмет на себя компания «СоюзДонСтрой». Подрядчик уже заключил с заказчиком договор и приступил к работе на объекте.