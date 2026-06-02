В Хабаровском крае юные яхтсмены поймали попутный ветер

В Хабаровском крае в Ванинском районе прошли парусные соревнования, посвящённые Дню защиты детей, сообщает МАХ канал главы района Маслов Алексей Михайлович.
На воду вышли юные яхтсмены — те, для кого ветер и волна уже не просто стихия, а часть спорта и характера.
Гонки прошли в яхт-клубе «Трансбункер». Участники соревновались в трёх классах: «Луч Мини», «Луч Радиал» и «Оптимист». Всего на старт вышли 35 спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет.
На дистанции всё решали секунды, ветер и умение держать курс. Ребята ловили порывы, разворачивали яхты и боролись за каждый метр воды — где-то уверенно, где-то с азартом, но всегда до финиша.
Парусный спорт здесь — это не только про скорость. Он про умение слышать ветер, принимать решения на ходу и не теряться, когда вода меняет настроение. Именно этому учат тренеры яхт-клуба «Трансбункер».
Глава администрации Ванинского муниципального района Алексей Маслов отметил значение парусного спорта для воспитания подрастающего поколения.
«Яхтенный спорт воспитывает быстроту принятия решений, боевой дух и умение работать в команде», — сказал он.
Также Алексей Маслов поблагодарил организаторов и тренеров.
«Тренеры и яхт-клуб “Трансбункер” дают ребятам настоящую школу жизни», — отметил глава района.
Соревнования прошли в рамках Года спорта в Хабаровском крае, объявленного губернатором Дмитрием Демешиным, и соответствуют задачам государственной программы «Спорт России».
В администрации района поздравили участников и отметили, что для многих ребят эти старты стали началом летнего спортивного сезона.