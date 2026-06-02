Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Юрге Кузбасса открылось отделение реабилитации людей с инвалидностью

Там появились стол механотерапии, сенсорная комната и тренажеры.

Социально-реабилитационное отделение для людей с инвалидностью открылось в Юрге Кузбасса при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации города.

В помещении, которое находится на базе Юргинского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, провели ремонт и установили новое оборудование. Там появились антистрессовая система на базе кресла «нулевой гравитации» для релаксации, стол механотерапии, аппаратно-программный мультимедийный комплекс для реабилитации с использованием технологий виртуальной реальности, тренажеры для проведения занятий по адаптивной физкультуре. Также в отделении есть сенсорная комната, кабинет психолога и социально-бытовой реабилитации.

В обновленном пространстве улучшить здоровье можно по индивидуальной программе. Она доступна в том числе участникам СВО, получившим инвалидность и нуждающимся в помощи квалифицированных специалистов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.