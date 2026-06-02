В Юрге Кузбасса открылось отделение реабилитации людей с инвалидностью

В помещении, которое находится на базе Юргинского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, провели ремонт и установили новое оборудование. Там появились антистрессовая система на базе кресла «нулевой гравитации» для релаксации, стол механотерапии, аппаратно-программный мультимедийный комплекс для реабилитации с использованием технологий виртуальной реальности, тренажеры для проведения занятий по адаптивной физкультуре. Также в отделении есть сенсорная комната, кабинет психолога и социально-бытовой реабилитации.