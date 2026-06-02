В Юрге Кузбасса открылось отделение реабилитации людей с инвалидностью

Социально-реабилитационное отделение для людей с инвалидностью открылось в Юрге Кузбасса при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации города.
В помещении, которое находится на базе Юргинского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, провели ремонт и установили новое оборудование. Там появились антистрессовая система на базе кресла «нулевой гравитации» для релаксации, стол механотерапии, аппаратно-программный мультимедийный комплекс для реабилитации с использованием технологий виртуальной реальности, тренажеры для проведения занятий по адаптивной физкультуре. Также в отделении есть сенсорная комната, кабинет психолога и социально-бытовой реабилитации.
В обновленном пространстве улучшить здоровье можно по индивидуальной программе. Она доступна в том числе участникам СВО, получившим инвалидность и нуждающимся в помощи квалифицированных специалистов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.