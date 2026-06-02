Конкуренция за специалистов такого уровня всегда была высокой и сохраняется сейчас, несмотря на уход западных вендоров. Высокий уровень конкуренции за таких специалистов — показатель того, насколько велика их роль в развитии технологий и бизнеса. Сильные инженеры ценятся не только за экспертизу, но и за способность находить нестандартные решения, создавать новые подходы и усиливать команду вокруг себя. Именно поэтому ключевой задачей становится создание условий, в которых талантливые специалисты могут эффективно работать вместе и добиваться амбициозных целей. Опытных инженеров мало собрать, их надо заинтересовать и сделать так, чтобы они вместе смогли добиться результата.