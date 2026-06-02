Парижан, Одиссей и Тайна: названы самые редкие имена младенцев в Самарской области в мае 2026

Стало известно, какие имена давали самарцы своим детям в мае 2026 года. Топ популярных и редких имен месяца представил комитет ЗАГС Самарской области.
Так, мальчикам в мае 2026 года чаще всего давали следующие имена: Михаил, Александр, Марк, Артем и Иван, а девочкам — Василиса, София, Варвара, Анна и Ксения. Что интересно, 100 лет назад среди самарских родителей были популярны примерно те же имена: Николай Александр, Иван, Владимир, Виктор, Мария, Александра, Анна, Елена и Клавдия.
В топ самых редких имен мая 2026 года вошли Анас, Одиссей, Парижан, Терентий, Тихон, Ася, Клавдия, Олимпия, Тайна и Марва. А вот в мае 1926 года некоторые родители выбрали для своих детей такие необычные имена, как Куприян, Рюрик, Карп, Бронислав, Евлампия, Мавра, Рая, Октябрина.