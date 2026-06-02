Проекты финалистов чемпионата «Профессионалы» внедрят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подвели итоги финала чемпионата «Профессионалы» по креативным индустриям и ИТ, сообщил в своём посте в мессенджере MAX губернатор Глеб Никитин. В основном зачёте призовые места заняли 36 человек; также определены победители в международном, индустриальном и командном зачетах.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что свыше 10 тысяч компаний уже поддержали движение «Профессионалы», предложив более 50 тысяч стажировок и вакансий. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, партнёрами финала стали 99 компаний.
Оценивая итоги конкурса, Глеб Никитин подчеркнул: «Ребята показали достойные результаты и продемонстрировали креативный подход при выполнении конкурсных заданий. Некоторые из предложенных решений мы возьмем в работу».
По мнению губернатора, практическая ценность чемпионата заключается именно в применимости этих проектов для региональной экономики. Это помогает формировать приток квалифицированных кадров и сокращать разрыв между обучением и производством — предприятия готовы сразу предлагать выпускникам рабочие места и карьерные траектории.
Чемпионат также создаёт возможности для самореализации молодёжи и поддерживает цели нацпроекта «Молодёжь и дети» и Народной программы «Единой России». Глава региона поблагодарил Дмитрия Чернышенко, Сергея Кравцова и правительство России за проведение финала в Нижнем Новгороде. Федеральный технопарк профессионального образования в «Нижполиграфе» признан удачной площадкой, где участники полноценно проявили себя.
Ранее сообщалось, что Кравцов и Никитин встретились с финалистами чемпионата «Профессионалы» в Нижнем Новгороде.