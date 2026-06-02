Проекты финалистов чемпионата «Профессионалы» внедрят в Нижнем Новгороде

Чемпионат также создаёт возможности для самореализации молодёжи и поддерживает цели нацпроекта «Молодёжь и дети» и Народной программы «Единой России». Глава региона поблагодарил Дмитрия Чернышенко, Сергея Кравцова и правительство России за проведение финала в Нижнем Новгороде. Федеральный технопарк профессионального образования в «Нижполиграфе» признан удачной площадкой, где участники полноценно проявили себя.