В Калининграде приступили к ремонту площади перед Северным вокзалом

Работы выполняет ООО «Мосинжиниринг» за 24,5 млн рублей.

В Калининграде приступили к ремонту площади перед Северным вокзалом. Работы выполняет ООО «Мосинжиниринг» за 24,5 миллиона рублей.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик огородил территорию рядом с вокзалом и начал демонтировать плитку. Рядом оставили небольшой проход.

Специалисты приведут в порядок территорию от Советского проспекта до улицы Гаражной. Подрядчику нужно демонтировать старое покрытие и уложить новое из плитки. Кроме того, перед вокзалом установят скамейки, урны и цветочницы. Работы необходимо выполнить в течение 140 дней с даты заключения контракта.

Площадь перед Северным вокзалом частично ремонтировали весной 2023 года. Тогда специалисты заменили разрушенную плитку на новую.

