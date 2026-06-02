В Калининграде приступили к ремонту площади перед Северным вокзалом. Работы выполняет ООО «Мосинжиниринг» за 24,5 миллиона рублей.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик огородил территорию рядом с вокзалом и начал демонтировать плитку. Рядом оставили небольшой проход.
Специалисты приведут в порядок территорию от Советского проспекта до улицы Гаражной. Подрядчику нужно демонтировать старое покрытие и уложить новое из плитки. Кроме того, перед вокзалом установят скамейки, урны и цветочницы. Работы необходимо выполнить в течение 140 дней с даты заключения контракта.
Площадь перед Северным вокзалом частично ремонтировали весной 2023 года. Тогда специалисты заменили разрушенную плитку на новую.