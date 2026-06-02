Воронежцу с третьей группой инвалидности вернут деньги за лекарства

Прокуратура Семилукского района Воронежской области в суде защитила права 69-летнего местного жителя на получение льготных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства в понедельник, 1 июня.
В ходе проверки было установлено, что мужчина, являющийся инвалидом III группы, имеет право на получение бесплатной социальной помощи. При этом он не был своевременно обеспечен необходимыми лекарственными препаратами. Жителю Семилукского района приходилось покупать их за свои деньги.
Прокуратура попросила суд взыскать в пользу мужчины расходы и компенсацию морального вреда. Требования были удовлетворены.