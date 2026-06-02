В Липецкой области впервые вынесли приговор по делу о порнодипфейках

Первый приговор по делу о создании и распространении порнодипфейков сегодня вынесли в Липецкой области. Задонский райсуд приговорил 48-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Ему также запретили пять лет администрировать сайты. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.