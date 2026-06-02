Власти Калининграда не смогли определить сроки капремонта ул. Емельянова

В Калининграде на ул. Подполковника Емельянова требуется провести капитальный ремонт, однако пока его сроки не определили. Как сообщила пресс-служба администрации города в комментариях на своей странице «ВКонтакте», они зависят от финансирования и разработки проекта.
Пока на ул. Емельянова ежегодно проводят работы по текущему содержанию. Их выполняют по выделяемого финансированию и плану. Так, по информации муниципального учреждения «Городское дорожное строительство и ремонт», 4 мая подрядчик устранил дефекты проезжей части на участке от ул. Дзержинского до Южного обхода и ул. Подполковника Емельянова, в том числе у школы № 26.
Устранить дефекты на участке от Южного обхода до границ городского округа «Город Калининград» планируется до конца сентября при условии наличия финансирования.