Врач Минин рассказал, какие опасности подстерегают в общественной бане

Использование личных резиновых тапочек не просто рекомендуется, а является обязательным условием для посещения бани.

Источник: Нижегородская правда

Общественная баня — это место, где повышенная влажность и температура создают благоприятные условия для размножения различных микроорганизмов, включая грибки, стафилококки и вирусы папилломы человека. Поэтому использование личных резиновых тапочек не просто рекомендуется, а является обязательным условием для посещения бани, как подчеркнул врач Егор Минин в интервью РИАМО.

Врач советует не ходить босиком по полу и не садиться на полки без личного полотенца или простыни. Также необходимо использовать только свои личные принадлежности для гигиены, такие как мочалка, мыло и шампунь, чтобы избежать обмена микроорганизмами с другими посетителями.

После посещения парилки важно тщательно ополоснуть тело чистой водой и нанести увлажняющее средство, так как перегретая кожа теряет свои защитные функции и становится уязвимой для внешних воздействий. Кроме того, рекомендуется надевать шапочку на волосы во время нахождения в парной, чтобы предотвратить перегрев кожи головы и снизить нагрузку на сосуды.

Однако, не всем людям можно посещать баню без ограничений. Врач предупредил, что людям с гипертонией второй и третьей степени, сердечной недостаточностью и нестабильной стенокардией баня может быть противопоказана из-за резких перепадов температуры, которые создают серьезную нагрузку на сердце.

Также следует быть осторожными при наличии варикозного расширения вен, онкологических заболеваний, эпилепсии, острых воспалительных процессов и кожных заболеваний в стадии обострения.

Беременным женщинам перед посещением бани необходимо получить разрешение от врача.

Пожилым людям и детям до трех лет рекомендуется проводить в парной минимальное время и внимательно следить за своим самочувствием.

