Разработана модель для улучшения процессов при добыче нефти и газа

По словам Лазарева, сейчас нет алгоритмов, которые помогали бы понять, нужно ли модернизировать инфраструктуру на старых объектах и как строить ее на новых. Разработчик отметил, что его подход как раз решает эту задачу, поскольку он даст несколько вариантов организации энергоинфраструктуры для нефтедобывающей компании, заказчику останется только выбрать лучший. Эти алгоритмы станут частью «цифрового двойника» — виртуальной модели, которая объединит данные о геологии (например, параметры пласта и пластовое давление), добыче и энергоснабжении (потребление мощности, состояние сетей). С ее помощью можно будет в реальном времени отслеживать работу инфраструктуры, оценивать ее эффективность и быстро подстраивать энергоснабжение под меняющиеся условия.