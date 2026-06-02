Разработана модель для улучшения процессов при добыче нефти и газа

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Алгоритм добычи углеводородов, позволяющий сократить время расчетов в два-три раза, разработали в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Как отмечает автор разработки Дмитрий Лазарев, энергетическая инфраструктура топливно энергетического комплекса изношена, а темпы ввода новых мощностей отстают от растущего спроса в нефтедобыче. Нефтедобывающим компаниям нужно модернизировать существующую и проектировать новую инфраструктуру, при этом расчет перспективных нагрузок остается ресурсоемкой задачей.
«С помощью разработанных алгоритмов планируется сократить время расчета с трех-пяти месяцев до недели за счет автоматизации сбора, обработки и моделирования данных, обеспечить ускорение процесса разработки документации и проектирования энергетических систем, а также сделать процесс добычи углеводородов более управляемым и прозрачным», — рассказали в пресс-службе.
По словам Лазарева, сейчас нет алгоритмов, которые помогали бы понять, нужно ли модернизировать инфраструктуру на старых объектах и как строить ее на новых. Разработчик отметил, что его подход как раз решает эту задачу, поскольку он даст несколько вариантов организации энергоинфраструктуры для нефтедобывающей компании, заказчику останется только выбрать лучший. Эти алгоритмы станут частью «цифрового двойника» — виртуальной модели, которая объединит данные о геологии (например, параметры пласта и пластовое давление), добыче и энергоснабжении (потребление мощности, состояние сетей). С ее помощью можно будет в реальном времени отслеживать работу инфраструктуры, оценивать ее эффективность и быстро подстраивать энергоснабжение под меняющиеся условия.