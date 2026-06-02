Вдоль трасс в Башкирии появятся площадки для санавиации

На данный момент служба санитарной авиации демонстрирует устойчивый рост. Число вылетов и эвакуированных пациентов ежегодно увеличивается. Ключевой показатель эффективности — более 90% пациентов доставляются в профильные стационары в первые 24 часа, что напрямую влияет на спасение жизней. Только за 2025 год службой санавиации совершено 2 286 вылетов и выездов, в которых участвовали почти 2,5 тысячи врачей. Проведено свыше 3 тысяч консультаций, 262 операции, в медорганизации 3 уровня доставлены 1217 больных.