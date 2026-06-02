Семафорную в Красноярске полностью откроют после ремонта в середине июня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Движение транспорта по улице Семафорной, где ранее произошло коммунальное ЧП, планируется полностью восстановить ориентировочно до 15 июня. Об этом сообщил глава города Сергей Верещагин.
По его словам, сроки открытия дороги связаны с выявлением дополнительного аварийного участка коллектора. После инцидента в середине мая было принято решение провести полное обследование объекта, чтобы исключить повторные повреждения.
«Это связано, прежде всего, с обнаружением ещё одного аварийного участка коллектора. Когда был на объекте в середине мая, договорились с руководством КрасКома, что будет выполнено обследование всего объекта, чтобы не допустить аварий в дальнейшем», — отметил Сергей Верещагин.
Он уточнил, что монтаж нового 140-метрового участка коллектора был завершен в установленные сроки — до 31 мая. При этом частичное открытие движения пока признано небезопасным.
«Рассматривали возможность частичного открытия дороги, но есть риски, прежде всего, с точки зрения безопасности. Поэтому пока ресурсники не выполнят работы по второму участку — дорогу не откроем. КрасКом планирует завершить к 12 июня. После этого проведем отсыпку дороги, подготовим её к асфальтированию», — сообщил мэр.
Глава города подчеркнул, что временные ограничения необходимы для надежной работы системы водоотведения и предотвращения новых аварий.
«Понимаю, что открытия Семафорной красноярцы ждут. Но важно обеспечить надёжное функционирование ключевого элемента городской системы ЖКХ», — добавил он.