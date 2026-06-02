Дмитрий Махонин посетил Детский онкогематологический центр им. Ф. П. Гааза

Центр им. Ф. П. Гааза в Перми прошёл этап капитального ремонта в 2024 году, благодаря которому в здании создали оптимальные условия для внедрения новых методов лечения пациентов. Центр оснастили новым оборудованием, в том числе здесь теперь работает мобильный аппарат для гемодиализа (искусственная почка), открыли кабинеты медицинской психологии, оборудовали дополнительные игровые комнаты и учебный кабинет. С особым вниманием во время благоустройства помещений отнеслись к созданию хороших условий для отдыха родителей — в обновлённом здании появились отдельный буфет и кухня, а также раскладные мобильные кровати.