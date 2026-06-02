Дмитрий Махонин посетил Детский онкогематологический центр им. Ф. П. Гааза

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил Детский онкогематологический центр им. Ф. П. Гааза Краевой детской клинической больницы.
В Центре он поговорил с маленькими пациентами и их родителями, обсудил ситуацию с сотрудниками медицинского учреждения, которое в своё время стало одним из первых профильных центров в стране, а в этом году отмечает своё 30-летие.
В Пермском крае Центр им. Ф. П. Гааза — единственное специализированное медучреждение, в котором могут проходить лечение дети и подростки от 0 до 18 лет и получать специализированную высокотехнологическую помощь по профилю — детская онкология и гематология.
Дмитрий Махонин вручил сотрудникам Центра благодарственные письма. Он выразил признательность за их преданность делу и заботу о юных жителях региона. Губернатор рассказал, что в крае постоянно повышают качество и эффективность медицинской помощи, а специалисты сотрудничают с передовыми медицинскими центрами страны.
«Главное, что сами родители с теплом и благодарностью отзываются о врачах и специалистах. Рассказывают, как внимательно и заботливо относятся к их детям, как поддерживают близких в самые трудные минуты. Спасибо каждому медицинскому работнику за этот труд!», — написал в своих соцсетях губернатор.
Центр им. Ф. П. Гааза в Перми прошёл этап капитального ремонта в 2024 году, благодаря которому в здании создали оптимальные условия для внедрения новых методов лечения пациентов. Центр оснастили новым оборудованием, в том числе здесь теперь работает мобильный аппарат для гемодиализа (искусственная почка), открыли кабинеты медицинской психологии, оборудовали дополнительные игровые комнаты и учебный кабинет. С особым вниманием во время благоустройства помещений отнеслись к созданию хороших условий для отдыха родителей — в обновлённом здании появились отдельный буфет и кухня, а также раскладные мобильные кровати.
В 2025-м году, как сообщили в краевом Минздраве, в отделение детской онкологии и гематологии пролечилось 1054 пациента. За это время врачи Центра 257 раз оказывали детям высокотехнологичную медицинскую помощь. Это дало возможность пациентом с тяжёлой патологией проходить курс лечения в Прикамье и избавило от сложной транспортировки в Федеральные центры России.
Главный врач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов отметил, что онкологическая служба в России ещё молодая — ей чуть больше 40 лет и Центр был среди первых профильных учреждений в стране. Каждый год в нём проходят лечение около 1200−1300 пациентов.
«В нашем Центре оказывается большое количество амбулаторных и телемедицинских консультаций. За эти годы внедрены современные методики, что позволило в десятки раз улучшить эффективность лечения», — сказал он.
Сейчас в Центре реализуется проект «Учим-знаем», который помогает учиться длительно болеющим детям. Все ребята и их семьи получают психологическую поддержку, начиная со дня поступления в стационар и даже после выписки.