Ростовские таможенники нашли на турецком судне 23 тонны контрактного топлива

Ростовские таможенники совместно с пограничниками ФСБ обнаружили на турецком теплоходе в порту Азов 23 тонны незадекларированного топлива, превышающего заявленное количество. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Источник: Коммерсантъ

Судно прибыло из турецкого порта Эрегли в Азовский морской порт для прохождения таможенных процедур. При проверке сотрудники таможни выявили расхождения между фактическим объёмом горючего и данными, представленными перевозчиком. В топливных емкостях находилось на 23 тонны больше топлива, чем было задекларировано.

«По факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, в отношении капитана корабля и перевозчика возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ», — сообщил начальник таможенного поста Морской порт Азов Виктор Кирдеев.