Жители Арзамаса пожаловались в мэрию на полтергейст

Семья из Арзамаса обратилась к местным властям с жалобой на паранормальное явление — полтергейст. «Приведение» пугает хозяев квартиры почти два года, сообщается в телеграм-канале «Нижний № 1».
По словам арзамасцев, происходящее в их жилище невозможно объяснить обычными причинами. Они утверждают, что «барабашка» бьет посуду, переворачивает мебель, хлопает дверьми, выводит технику из строя и даже бьет их.
В прошлом году на историю отреагировали исследователи паранормальных явлений. Они установили в квартире круглосуточные камеры и даже дали предполагаемой сущности имя — Флис.
В надеже со всем разобраться исследователи обратились в мэрию, однако в помощи им отказали: борьба с потусторонними силами в обязанности администрации не входит.
