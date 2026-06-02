Жители Арзамаса пожаловались в мэрию на полтергейст

В городской администрации отказались разбираться с потусторонними силами.

Источник: Живем в Нижнем

Семья из Арзамаса обратилась к местным властям с жалобой на паранормальное явление — полтергейст. «Приведение» пугает хозяев квартиры почти два года, сообщается в телеграм-канале «Нижний № 1».

По словам арзамасцев, происходящее в их жилище невозможно объяснить обычными причинами. Они утверждают, что «барабашка» бьет посуду, переворачивает мебель, хлопает дверьми, выводит технику из строя и даже бьет их.

В прошлом году на историю отреагировали исследователи паранормальных явлений. Они установили в квартире круглосуточные камеры и даже дали предполагаемой сущности имя — Флис.

В надеже со всем разобраться исследователи обратились в мэрию, однако в помощи им отказали: борьба с потусторонними силами в обязанности администрации не входит.

Ранее мы рассказывали о самых мистических и загадочных местах в Нижегородской области.