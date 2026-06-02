Для студентов Намского района Якутии организовали бизнес-семинар

Деловая встреча со студентами колледжей и техникумов прошла в Намском районе Якутии. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Во время встречи были проведены два семинара. В частности, на тренинге «Генерация бизнес-идеи» преподаватели республиканского центра «Мой бизнес» учили студентов анализировать рынок и находить нестандартные решения.
Также особое внимание было уделено развитию личностных качеств. На семинаре «Эмоциональный интеллект» участники узнали, как управлять своими эмоциями, понимать чувства других людей и использовать это для построения успешной коммуникации.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.