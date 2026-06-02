Три игрока покинули ФК «Пари Нижний Новгород»

ФК «Пари Нижний Новгород» расстаётся с тремя игроками из‑за истечения срока арендных соглашений, сообщили в пресс‑службе клуба.
Состав команды покидают:
24‑летний нападающий Олакунле Олусегун (возвращается в «Краснодар»);
21‑летний полузащитник Егор Смелов (возвращается в московское «Динамо»);
21‑летний полузащитник Алексе Сарфо (возвращается в кипрский «Арис»).
Олакунле Олусегун провёл 31 матч, отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Егор Смелов вышел на поле 17 раз, сделав 2 ассиста. Алексе Сарфо сыграл 14 матчей, но не отметился результативными действиями.
Напомним, что 11 июня стартует чемпионат мира по футболу 2026. В 2026 году главный турнир четырёхлетия впервые пройдёт в трёх странах: Канаде, Мексике и США. Представители ФК «Пари НН» поблагодарили спортсменов за вклад в игру команды и пожелали Олусегуну, Смелову и Сарфо успехов в дальнейшей карьере.