Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных возглавил комиссию по развитию и внедрению искусственного интеллекта

ИИ будут подключать в сферу экономики и государственного управления.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал указ о создании комиссию по развитию и внедрению искусственного интеллекта — по решению президента. Глава региона координационный орган возглавил, сообщает пресс-служба областного правительства.

Комиссия займется разработкой стратегических подходов по внедрению и активному использованию технологий ИИ в экономику, соцсферу и госуправление Калининградской области, также анализом рисков и угроз, возникающих в связи с использованием нейросетей.

Отдельное направление — изучение внедрения технологий ИИ в учебный процесс и подготовку педагогов.

Как сказал губернатор, комиссия станет единым центром, который будет синхронизировать усилия министерств, ведомств, организаций.