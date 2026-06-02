Накануне, в Международный день защиты детей, в Свердловском муниципальном округе ЛНР в очередной раз провели акцию «Для детей Донбасса с теплом из Сибири». К воспитанникам отделения по работе с несовершеннолетними «Семейного центра» Свердловска с подарками приехали руководитель делегации Красноярского края Виктор Ермаков и заместитель начальника отдела капитального строительства КГКУ «УКС» Красноярского края Виктор Грабар. А дети, в свою очередь, подготовили для них праздничный концерт. Этот важный для ребят груз сформировали в рамках адресных заявок социальных учреждений: отделения по работе с несовершеннолетними «Семейного центра» города Свердловска, Бирюковской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната и Червонопартизанской специальной (коррекционной) школы-интерната. Напомним, перед наступлением летних каникул Красноярское региональное отделение «Единой России» организовало и провело акцию «Для детей Донбасса с теплом из Сибири». Народные избранники, партийцы и сторонники собрали спортивный инвентарь, а также наборы для творчества и досуга маленьких жителей Свердловского муниципального округа ЛНР. Как подчеркнул губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Котюков, помощь детям Донбасса к 1 июня стала для региона уже доброй традицией. Гуманитарный центр «Единой России» активно поддерживает жителей Свердловска и Свердловского района ЛНР. Акции по сбору помощи для детей стартовали в 2022 году и получили хороший отклик. С тех пор стали доброй традицией. Эти инициативы особенно важны в преддверии учебного года и летних каникул не только для детей, но и для педагогов, родителей. Мы помогаем собрать ребят в школу, а помощь к 1 июня делает летние каникулы насыщенными и интересными, — отметил Михаил Котюков. Все, кто готов оказать посильную помощь, могут позвонить по номеру телефона партийного волонтерского центра: +7 (962) 074−02−22. Отметим, оказание регулярной помощи жителям новых регионов страны является важным направлением народной программы «Единой России».
Детям из Свердловска ЛНР вручили подарки из Красноярского края
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.