Пермские разработчики создали собственный видеохостинг

Пермская студия Linkodium создала сервис Nuno для хранения и размещения видеофайлов. Как сообщают разработчики, сервисом могут пользоваться редакторы веб-порталов, создатели веб-ресурсов и любые другие пользователи, которым нужно встроить видеофайл на свой сайт. Разработчики отмечают, что новый видеохостинг создан как классическое хранилище видеофайлов, а не социальная сеть. Главная идея сервиса — создать не площадку для просмотра видео, а удобный инструмент для хранения и встраивания видеоматериалов.